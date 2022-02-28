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У Василькові 12 житлових будинків внаслідок обстрілів залишаються без тепла

Автор: Константин Широкун

У місті Васильків відновлені дві котельні, повністю зруйновані обстрілами в останні два дні. Ще одна-знаходиться в ремонті, без тепла залишається 12 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Київської обласної державної адміністрації.

Також в процесі відновлення знаходиться котельня в селі Гаврилівка Бучанського району, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без електрики. В цей час ведуться роботи з відновлення електропостачання. Зокрема, у Бучі та Ворзелі пошкоджено частину лінії електромережі. ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оперативно займаються відновленням електропостачання. В окремих частинах населених пунктів вже відновлено електрику.

У Бучі також відсутнє водопостачання, частково мобільний зв'язок та інтернет. Комунальні служби займаються відновленням інфраструктури міста. Без електрики залишаються Бородянка, Дмитрівка і Немішаєве. У Немішаєві також відсутній Інтернет та водопостачання.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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