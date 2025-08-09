ua en ru
В вашем рационе нет рыбы? Вот к каким проблемам со здоровьем это может привести

Суббота 09 августа 2025 14:30
В вашем рационе нет рыбы? Вот к каким проблемам со здоровьем это может привести Что будет с организмом, если не есть рыбу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рыба - ценный источник омега-3 жирных кислот, витамина D, йода и высококачественного белка. Ее регулярное потребление связывают с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением работы мозга. Но что будет, если не есть рыбу вообще?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong.

Преимущества рыбы для здоровья

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, являются одними из лучших источников омега-3, противовоспалительных жиров, которые имеют множество преимуществ для здоровья.

Диетолог Анна Браун рассказала, что омега-3жирные кислоты известны своим противовоспалительным действием и поэтому полезны для предотвращения различных состояний, вызванных воспалением в организме, таких как болезнь Альцгеймера, сердечные заболевания и диабет.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, полезны для здоровья мозга, глаз и нервной системы. Поэтому увеличение их потребления связано со снижением риска депрессии, тревоги и деменции.

Последствия дефицита:

  • повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • ухудшение памяти, концентрации, настроение (омега-3 влияют на работу мозга)
  • сухость кожи, воспаления, проблемы со зрением

Какие витамины не получите, если не будете есть рыбу

Витамин D

Получение достаточного количества витамина D имеет большое значение. Надлежащая иммунная функция, здоровье костей и регулирование уровня сахара в крови зависят от этого жирорастворимого витамина.

К пищевым источникам с самым высоким содержанием природного витамина D относятся жир из печени трески, форель и нерка.

Белок

Рыба является прекрасным источником белка, одного из трех макронутриентов, способствующих мышечной массе, здоровью кожи и заживлению ран, а также иммунной функции.

Кусок лосося весом 85 г содержит почти 21 г белка.

Не употребляя рыбу, вы можете потерять питательный источник белка, поскольку морепродукты имеют большую долю полезных для сердца жиров по сравнению с другими животными белками, такими как красное мясо.

Кальций

Многие виды рыбных консервов также являются отличным источником кальция, поскольку их консервируют вместе с костями.

Кальций важен для здоровья костей, зубов, нервов и мышц. Поэтому при его недостатке существует риск развитием остеопороза и мышечных судорог.

Всего 85 г сардин могут обеспечить впечатляющие 25 процентов суточной нормы кальция.

Сколько рыбы есть в неделю

Общие рекомендации для взрослых:

  • 2 порции рыбы в неделю (по 100-150 г каждая)
  • минимум 1 порция - жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь и т.д.), потому что она содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны для сердца, мозга и сосудов

Итого: примерно 200-300 г рыбы в неделю.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Здоровая еда Рыба Здоровье
