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В Вашингтоне пройдет Форум партнерства США-Украина

Автор: Константин Широкун

Госдепартамент США, USAID и Министерство торговли США в партнерстве с правительством Украины и Торговой палатой США проведут Форум партнерства США-Украина 2024, который пройдет 17 апреля в штаб-квартире Палаты в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Сообщается, что Форум соберет лидеров бизнеса, членов правительства и политиков, чтобы совместно изучить, как лучше всего помочь Украине восстановить экономику.

Вместе с министром торговли США Джиной Раймондо и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с основным докладом на форуме выступит специальный представитель по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Притцкер.

Также сообщается, что в дискуссионных группах, посвященных экономическому восстановлению Украины, примут участие заместитель госсекретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандес, а также координатор помощи США Европе, Евразии и Центральной Азии Мария Лонги.

Специальный представитель по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер также будет одним из организаторов дискуссии за круглым столом с правительством Украины и членами правительства США о возможностях и проблемах инвестирования в аграрный сектор Украины. Отмечается, что эта дискуссия будет закрыта для прессы.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США совместно с немецким фондом Маршалла анонсировал создание Партнерства городов Украины (UCP) с целью устойчивого восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.

Также стало известно, что Германия лоббирует среди партнеров по ЕС создание нового инвестиционного фонда для поддержки частных инвестиций в Украину, чтобы помочь решить проблему огромных затрат на послевоенное восстановление.

Кроме того, Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.

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