У Вашингтоні через повінь затопило підвали Білого дому

Через сильну повінь у Вашингтоні (США) затопило підвали Білого дому і залишилися без електрики тисячі користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS News.

Повідомляється, що дощ привів до того, що водії застрягли посеред дороги на своїх машинах і змушені були залазити на дахи автомобілів, щоб врятуватися від паводку. A деякі пасажири метро не змогли потрапити на станцію через воду, яка стікала c стелі.

Фото: повінь у Вашингтоні (twitter.com/vasudevan_k)

Через сильну зливи роботу в підвалах Білого дому також довелося зупинити. Крім того, через повінь закрили будівлю Національного архіву США.

Нагадаємо, в результаті повені на сході Китаю, в провінції Цзянси, 6 людей загинули, а один зник безвісти. Рясні зливи пошкодили 77,4 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, зруйнували 118 будинків і сильно пошкодили 97 будинків в провінції Цзянси.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів Республіки Сербія на засіданні в четвер, 6 червня, прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха в країні через рясні опади і розлив річок в центральних регіонах країни.