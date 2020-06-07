З Вашингтона можуть вивести частину нацгвардійців

Фото: протесты в США (twitter.com/JeremiahCordei1)

В даний час у Вашингтоні знаходяться близько 4 тисяч нацгвардійців

Бійців Національної гвардії США можуть почати виводити з Вашингтона вже 8 червня. Зараз у Вашингтоні знаходяться близько 4 тисяч нацгвардійців.

Про це заявив командувач нацгвардією округу Колумбія Вільям Вокер, повідомляє телекомпанія CNN.

"Вони будуть передислоковані. Можливо, вже в понеділок", - сказав він.

За його словами, у Вашингтоні знаходяться близько 3,9 тис. нацгвардійців, мобілізованих з 11 штатів для підтримки 1,2 тис. колег зі столичної національної гвардії.

Міністр Армії США Райан Маккарті зазначив, що у Вашингтоні протести поступово набувають мирного характеру, а це дозволяє серйозно розглядати можливість відправки підрозділів Нацгвардії США в місця їх звичного дислокації.

Нагадаємо, масові протести і заворушення спалахнули в багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня задушливий прийом. Через добу всі четверо які брали участь у затриманні співробітників поліції були звільнені. У наступні дні їм були пред'явлені звинувачення.

В результаті заворушень в США загинули не менше як 11 людей, сотні людей постраждали.

У район Вашингтона стягнули близько 1,6 тисяч військових, вони знаходяться у підвищеній бойовій готовності.

Раніше Трамп пригрозив застосуванням армії для придушення масштабних протестів, які спалахнули в США через смерть Флойда.

Проте пізніше він передумав використовувати армію проти демонстрантів.

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Автор: Надія Собенко