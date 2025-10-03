Вашингтон заставил Apple удалить из App Store приложения, разоблачавшие иммиграционные рейды

Так, после официального обращения Министерства юстиции, Apple убрала из магазина App Store несколько популярных приложений, которые использовались для предупреждения о передвижении агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

В компании пояснили, что данное решение было принято на основании информации, полученной от правоохранителей.

"Мы создали App Store, чтобы он был безопасным и надежным местом для пользователей. Из-за рисков, связанных с ICEBlock, мы удалили его и похожие приложения", - говорится в заявлении Apple.

ICEBlock позволял пользователям анонимно сообщать о местонахождении агентов ICE и иммиграционных рейдах, используя краудсорсинговые данные.

Приложение быстро обрело популярность в США летом 2025 года, особенно после критики со стороны администрации Трампа. Чиновники тогда заявляли, что количество нападений на агентов ICE возросло, а само приложение якобы создает угрозу их безопасности.

Генеральный прокурор Пэм Бонди подтвердила, что Минюст официально обратился к Apple с требованием удалить приложение:

"ICEBlock подвергал опасности агентов ICE, которые просто выполняют свою работу. Насилие в отношении правоохранителей - это красная линия, которую нельзя пересекать", - заявила она.

Разработчик ICEBlock, Джошуа Аарон, отрицает такие обвинения. По его словам, программа работала так же, как и многие другие приложения, основанные на совместном сборе данных.

"Это обычный краудсорсинговый инструмент, который помогал общинам быть в курсе событий", - отметил он.

Удаление ICEBlock вызвало волну дискуссий в США. Сторонники иммиграционных прав считают это ограничением свободы слова, тогда как правоохранители приветствуют решение Apple как шаг к повышению безопасности агентов.