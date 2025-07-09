Вашингтон ввел санкции против хакеров КНДР, действовавших под прикрытием в США

Тысячи ИТ-специалистов из Северной Кореи выдавали себя за американцев, устраивали кибератаки на компании и финансировали армию Ким Чен Ына.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США и издание Bloomberg.
Соединенные Штаты ввели санкции против ряда лиц и компаний, связанных с масштабной схемой, которая предусматривала вербовку граждан Северной Кореи для работы под видом американских IT-специалистов с целью финансирования режима Ким Чен Ына.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело ограничительные меры против гражданина КНДР Сон Кум Хёка, который назван "злонамеренным киберпреступником", а также в отношении еще одного гражданина и четырех компаний, зарегистрированных в России и Северной Корее. По данным ведомства, Сон имеет связи с хакерской группировкой, действующей в интересах правительства Северной Кореи.
По данным Минфина США, Хёк якобы координировал схему, по которой IT-специалисты из КНДР, а также лица, находящиеся в Китае и России, получали фальшивые американские личности. Часто это случалось на основе похищенных персональных данных граждан США и использовалось для удаленного трудоустройства в американских компаниях, а также для финансирования деятельности северокорейского режима.
"Эти работники пользовались различными общедоступными и отраслевыми платформами для фриланса, платежей, социальных сетей и профессионального общения", - говорится в заявлении Министерства финансов. В отдельных случаях эти лица внедряли вредоносное программное обеспечение в компьютерные сети компаний.
По данным американского правительства, тысячи северокорейских специалистов выдавали себя за граждан других государств, чтобы проникать в компании не только в США, но и по всему миру.
В июне Минюст США объявил об аресте одного подозреваемого и выдвижении обвинений девяти лицам, которые, вероятно, участвовали в этой схеме.
В отдельном заявлении Государственный департамент США сообщил об объявлении вознаграждения до 5 млн долларов за информацию, которая позволит прекратить финансирование лиц, причастных к поддержке деятельности КНДР.
Также объявлено вознаграждение до 10 млн долларов за помощь в идентификации и установлении местонахождения лиц, причастных к кибератакам на критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов.
В декабре 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против России и Северной Кореи. В частности ограничения были введены против ряда северокорейских генералов, которых направили на войну против Украины.
Также санкции против Пхеньяна и России ввела Южная Корея. Меры были введены против физических лиц и компаний.
Ранее США, Южная Корея и Япония сформировали группу по мониторингу за выполнением санкций против КНДР.
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