Вашингтон прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відчинені, - Держдеп

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб в України залишалась можливість вступити в НАТО. Проте для цього необхідно провести реформи.

Про це сказав на брифінгу Філіп Рікер , в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

За його словами, Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.

"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання",- сказав Рікер.

Він нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною – ред.) в усіх цих сферах",- підкреслив представник Держдепу.