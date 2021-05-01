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Вашингтон прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відчинені, - Держдеп

Новость на русском → США, Субота 01 травня 2021 03:56
Вашингтон прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відчинені, - Держдеп Фото: Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб в України залишалась можливість вступити в НАТО. Проте для цього необхідно провести реформи.

Про це сказав на брифінгу Філіп Рікер, в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

За його словами, Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.

"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання",- сказав Рікер.

Він нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною – ред.) в усіх цих сферах",- підкреслив представник Держдепу.

Напередодні, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає можливим вступ України в НАТО. За його словами, це потребує часу, але не є фантазією.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що настав час надати Україні план дій щодо членства в НАТО.

Глава держави також вважає, що вступ України в НАТО є шансом завершити війну на Донбасі.

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