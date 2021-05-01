Вашингтон прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відчинені, - Держдеп
Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб в України залишалась можливість вступити в НАТО. Проте для цього необхідно провести реформи.
Про це сказав на брифінгу Філіп Рікер, в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.
За його словами, Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.
"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання",- сказав Рікер.
Він нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.
"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною – ред.) в усіх цих сферах",- підкреслив представник Держдепу.
Напередодні, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає можливим вступ України в НАТО. За його словами, це потребує часу, але не є фантазією.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що настав час надати Україні план дій щодо членства в НАТО.
Глава держави також вважає, що вступ України в НАТО є шансом завершити війну на Донбасі.