Вашингтон, Брюссель или Киев: какой власти больше доверяют украинцы

Властные институты в Брюсселе и Вашингтоне вызывают больше доверия украинцев, чем власть в Киеве. В то же время относительное большинство против того, чтобы делегировать полномочия определять политику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова .

Европейский Союз имеет самый высокий уровень доверия среди украинцев (скорее доверяют ему 59,7% респондентов, скорее не доверяют - 20,2%).

Власти США имеют меньший баланс доверия (скорее доверяют ему 37,0%, скорее не доверяют – 32,4%).

В то же время украинские власти по сравнению с иностранными институтами вызывают меньше доверия (скорее доверяют ей 30,9%, скорее не доверяют - 49,3%).

"Это может отражать высокий уровень ожиданий от ЕС и разочарование в собственных национальных институциях", - отмечают социологи.

Вместе с тем украинцы меньше склонны делиться суверенитетом с органами власти Европейского Союза. В частности, если бы Украина стала членом ЕС, с идеей, чтобы национальная внешняя политика определялась органами ЕС, согласились бы 37% опрошенных граждан Украины, не согласились бы - 48%.

Так же, с идеей, чтобы оборонная политика Украины определялась органами ЕС, согласились бы 38% опрошенных, не согласилось бы – 45,6%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.