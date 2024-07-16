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Вашингтон, Брюссель или Киев: какой власти больше доверяют украинцы

Украина, Вторник 16 июля 2024 12:19
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Вашингтон, Брюссель или Киев: какой власти больше доверяют украинцы Фото: Украинцы доверяют Брюсселю больше, чем власти в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Властные институты в Брюсселе и Вашингтоне вызывают больше доверия украинцев, чем власть в Киеве. В то же время относительное большинство против того, чтобы делегировать полномочия определять политику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Европейский Союз имеет самый высокий уровень доверия среди украинцев (скорее доверяют ему 59,7% респондентов, скорее не доверяют - 20,2%).

Власти США имеют меньший баланс доверия (скорее доверяют ему 37,0%, скорее не доверяют – 32,4%).

В то же время украинские власти по сравнению с иностранными институтами вызывают меньше доверия (скорее доверяют ей 30,9%, скорее не доверяют - 49,3%).

Вашингтон, Брюссель или Киев: какой власти больше доверяют украинцы

"Это может отражать высокий уровень ожиданий от ЕС и разочарование в собственных национальных институциях", - отмечают социологи.

Вместе с тем украинцы меньше склонны делиться суверенитетом с органами власти Европейского Союза. В частности, если бы Украина стала членом ЕС, с идеей, чтобы национальная внешняя политика определялась органами ЕС, согласились бы 37% опрошенных граждан Украины, не согласились бы - 48%.

Вашингтон, Брюссель или Киев: какой власти больше доверяют украинцы

Так же, с идеей, чтобы оборонная политика Украины определялась органами ЕС, согласились бы 38% опрошенных, не согласилось бы – 45,6%.

Вашингтон, Брюссель или Киев: какой власти больше доверяют украинцы

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, данные последних опросов демонстрируют значительное снижение доверия украинцев к правительству, парламенту и президенту.

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