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Вашингтон, Брюссель чи Київ: якій владі більше довіряють українці

Україна, Вівторок 16 липня 2024 12:19
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Вашингтон, Брюссель чи Київ: якій владі більше довіряють українці Фото: Українці довіряють Брюсселю більше, ніж владі в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Владні інституції у Брюсселі та Вашингтоні викликають більше довіри українців, ніж влада в Києві. Водночас відносна більшість проти того, щоб делегувати повноваження визначати політику України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Європейський Союз має найвищий рівень довіри серед українців (скоріше довіряють йому 59,7% респондентів, скоріше не довіряють - 20,2%).

Влада США має менший баланс довіри (скоріше довіряють їй 37,0%, скоріше не довіряють - 32,4%.

Натомість українська влада порівняно з іноземними інституціями викликає менше довіри (скоріше довіряє їй 30,9%, скоріше не довіряють - 49,3%).

Вашингтон, Брюссель чи Київ: якій владі більше довіряють українці

"Це може відображати високий рівень очікувань від ЄС та розчарування у власних національних інституціях", - зазначають соціологи.

Разом з тим, українці менше схильні ділитися суверенітетом з органами влади Європейського Союзу. Зокрема, у разі якби Україна стала членом ЄС, з ідеєю, щоб національна зовнішня політика визначалася органами ЄС, погодилися б 37% опитаних громадян України, не погодилися б - 48%.

Вашингтон, Брюссель чи Київ: якій владі більше довіряють українці

Так само, з ідеєю, щоб оборонна політика України визначалася органами ЄС, погодилися б 38% опитаних, не погодилося б - 45,6%.

Вашингтон, Брюссель чи Київ: якій владі більше довіряють українці

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, дані останніх опитувань демонструють значне зниження довіри українців до уряду, парламенту та президента.

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