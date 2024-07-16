Вашингтон, Брюссель чи Київ: якій владі більше довіряють українці

Владні інституції у Брюсселі та Вашингтоні викликають більше довіри українців, ніж влада в Києві. Водночас відносна більшість проти того, щоб делегувати повноваження визначати політику України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова .

Європейський Союз має найвищий рівень довіри серед українців (скоріше довіряють йому 59,7% респондентів, скоріше не довіряють - 20,2%).

Влада США має менший баланс довіри (скоріше довіряють їй 37,0%, скоріше не довіряють - 32,4%.

Натомість українська влада порівняно з іноземними інституціями викликає менше довіри (скоріше довіряє їй 30,9%, скоріше не довіряють - 49,3%).

"Це може відображати високий рівень очікувань від ЄС та розчарування у власних національних інституціях", - зазначають соціологи.

Разом з тим, українці менше схильні ділитися суверенітетом з органами влади Європейського Союзу. Зокрема, у разі якби Україна стала членом ЄС, з ідеєю, щоб національна зовнішня політика визначалася органами ЄС, погодилися б 37% опитаних громадян України, не погодилися б - 48%.

Так само, з ідеєю, щоб оборонна політика України визначалася органами ЄС, погодилися б 38% опитаних, не погодилося б - 45,6%.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.