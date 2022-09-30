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Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны, - Ермак

Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении этой войны и привлечении виновных к ответственности. Союзники Украины должны гарантировать, что это никогда не повторится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal.

"С начала сентября украинские войска освободили более 2300 квадратных миль территории на Юге и Востоке стран. Впрочем, радость освобождения украинской земли омрачает открытие новых военных преступлений россиян. Как и в Буче, в Балаклее, Изюме и других населенных пунктах Харьковской области были обнаружены массовые захоронения и доказательства пыток. Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны и привлечении виновных к ответственности", - говорится в колонке.

По мнению Ермака, союзники должны гарантировать, что подобное никогда больше не повторится. На это, в частности, направлены разработанные рекомендации по гарантиям безопасности.

Расмуссен

Напомним, Киевский договор безопасности предусматривает содержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

Также 29 сентября международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России презентовала документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма".

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Андрей ЕрмакВторжение России в Украину