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Около миллиона жителей Киева сегодня оказались без электричества

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Киев, Четверг 27 октября 2022 22:05
Около миллиона жителей Киева сегодня оказались без электричества Фото: Почти миллион жителей Киева сегодня оказались без электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 октября, в Киеве без электричества оказались около миллиона жителей столицы. К вечеру от электроэнергии отключено 159 тысяч домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление CEO компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno Сергея Коваленко.

"Сегодня еще один трудный день для нашей энергетики и для всех украинцев. Россияне снова нанесли удар, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди населения", - говорится в сообщении.

По словам Коваленко, кое-где нужно было снизить потребление электроэнергии на 40%. Из-за последней атаки пришлось добавить новые ограничения в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

"Это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи бизнесов, которые упускают возможность работать на нашу экономику. При таких экстренных аварийных отключениях никак (даже совершенные) графики не работают", - добавил Коваленко.

В Киевской области статистика еще хуже, поскольку 258 тысяч потребителей отключены сейчас, а более 500 тысяч в целом за сегодня. По его словам, энергетики прилагают сверхусилия, чтобы преодолеть последствия атак, однако пока сроков восстановления нормальной поставки нет.

"Если ночью не будет снижения потребления - отключения продолжатся", - пояснил Коваленко.

Напомним, сегодня сообщалось, что почти половина Киева может остаться без света.

В результате ночной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Киевской области, в регионе наблюдается резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением.

Позже стало известно, что российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область. Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, ударивших по одному из районов области.

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