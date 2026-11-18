"Пока никаких законодательных предложений или инициатив по увеличению или снижению мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины нет. Стандартный диапазон остается неизменным - 25-60 лет", - сказал Вениславский.

По его словам, граждане от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше.

В то же время, закон "О воинской обязанности и военной службе" и закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривают мобилизацию всех граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет включительно.

"Поэтому надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют, не стоит", - отметил нардеп.



Он подчеркнул, что позиция Генерального штаба, Министерства обороны и главнокомандующего Вооруженными силами состоит в том, чтобы привлекать к военной службе тех, кто способен выполнять служебные задачи. Но это не значит, что кого вообще не будут мобилизовывать.

"Пока комитет не рассматривает даже идей по уменьшению или увеличению мобилизационного возраста. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы", - добавил Вениславский.



Он обратил внимание на то, что в Раде любые решения принимаются с большим трудом - даже те, которые идут на пользу военнослужащим.

В качестве примера нардеп привел рассмотрение такого чувствительного аспекта отсрочки от призыва на военную службу, как обучение.



По его словам, по сравнению с довоенным периодом стремительно растет количество граждан в возрасте от 25 до 60 лет, вдруг ставших студентами, учениками или лицеистами специальных профессионально-технических учебных заведений.

"В то же время это законное основание для получения отсрочки от призыва. Когда мы только дискутировали эти вопросы в парламенте, отдельные коллеги говорили, что нельзя так обращаться с "детями", которым 25-45 лет, потому что это окажет негативное влияние на их морально-психологическое состояние. К сожалению, популизм в парламенте превалирует", - сказал он.