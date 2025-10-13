Стоимость золота приблизилась к новой рекордной отметке

Это важное событие для слитков, которые еще два года назад стоили менее 2000 долларов, а сейчас их доходность превышает доходность акций в этом веке.

Золото подорожало до новых рекордных уровней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх действующих сейчас.

Кроме этого, с 1 ноября будет введен экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Обычно золото рассматривается инвесторами как сбережения в периоды нестабильности. Оно стало одним из самых прибыльных активов в 2025 году.

Цена на золото и серебро

Цена на золото выросла на 1,4% до 4075,29 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 4084,75 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 2,4% до 4094,90 долларов.

Спотовая цена на серебро подскочила на 2,4% до 51,48 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 51,70 долларов за унцию, что было обусловлено аналогичными факторами, что и на золото, а также напряженностью на спотовом рынке.

В понедельник Bank of America повысил свои прогнозы цен на драгоценные металлы, повысив свой прогноз на 2026 год для золота до 5000 долларов за унцию, а для серебра - до 65 долларов за унцию.