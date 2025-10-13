RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Стоимость золота приблизилась к новой рекордной отметке

Иллюстративное фото: стоимость золота приблизилась к новой рекордной отметке (flickr com)
Автор: Оксана Тесленко

Впервые в истории спотовая цена на золото превысила отметку в 4100 тысячи долларов за унцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Это важное событие для слитков, которые еще два года назад стоили менее 2000 долларов, а сейчас их доходность превышает доходность акций в этом веке.

Золото подорожало до новых рекордных уровней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх действующих сейчас.

Кроме этого, с 1 ноября будет введен экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Обычно золото рассматривается инвесторами как сбережения в периоды нестабильности. Оно стало одним из самых прибыльных активов в 2025 году. 

Цена на золото и серебро

Цена на золото выросла на 1,4% до 4075,29 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 4084,75 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 2,4% до 4094,90 долларов.

Спотовая цена на серебро подскочила на 2,4% до 51,48 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 51,70 долларов за унцию, что было обусловлено аналогичными факторами, что и на золото, а также напряженностью на спотовом рынке.

В понедельник Bank of America повысил свои прогнозы цен на драгоценные металлы, повысив свой прогноз на 2026 год для золота до 5000 долларов за унцию, а для серебра - до 65 долларов за унцию.

Заметим, что 7 октября мы писали, что цены на золото стремительно растут и приближаются к 4 000 долларов за унцию.

Напомним, в апреле 2025 года золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов за унцию.

Читайте РБК-Украина в Google News