Стоимость грузовых железнодорожных перевозок в Украине превысила тарифы ЕС, - "Укрметаллургпром"

По его словам, после масштабного повышения тарифов в 2022 году украинские железнодорожные перевозки потеряли свое конкурентное преимущество.

"Фактическая стоимость доставки руды в Украине уже не ниже, а иногда даже выше, чем в Евросоюзе", - отметил Каленков.

Он также предоставил детальные расчеты фактической стоимости транспортировки железной руды по двум маршрутам - от украинской границы до польского порта Гданьск через Польшу и через Словакию.

По этим данным, перевозка руды в вагоне ЦТЛ "Укрзализныци" до границы с Польшей стоит 13,9 доллара за тонну. Для сравнения: транспортировка этого же объема вагонами RTS Cargo по территории Польши на аналогичное расстояние около 800 километров до Гданьска обходится в 12,3 доллара за тонну.

Аналогичная ситуация наблюдается и на маршруте до границы со Словакией: стоимость доставки руды по территории Украины составляет 16,5 доллара за тонну, тогда как перевозка вагонами BUDAMAR LOGISTICS по территории Словакии и Польши на подобное расстояние - всего 10,1 доллара за тонну.

В расчетах учтены все составляющие стоимости - локомотивная, вагонная, и оплата за пользование инфраструктурой. В Украине эта сумма включает железнодорожный тариф и плату за пользование вагонами ЦТЛ.

В "Укрметаллургпроме" отмечают: такая разница в тарифах существенно снижает конкурентоспособность украинских экспортеров руды. В нынешних условиях войны, высоких энергетических затрат и логистических ограничений дополнительная нагрузка на промышленность может оказать негативное влияние на производство и экспортную активность предприятий.