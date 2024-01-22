Стоимость и наполнение "пакета малыша" в Украине изменились: что в нем и как получить

Состав бэби-бокса должен пересматриваться каждые 4 года. Это происходит с учетом экспертного мнения чиновников с привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ.

По результатам обсуждений и фокус-групповых исследований содержимое "пакета малыша" корректируется, учитываются пожелания родителей.

Сейчас "пакета малыша" стала более рационально укомплектованной: увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и т.д.

Кто может получить "пакет малыша"

Минсоцполитики отмечает, что получить беби-боксы могут граждане Украины, также иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, лица, признанные в Украине беженцами, или лица, родившие ребенка и нуждающиеся в дополнительной защите.

Помощь от государства могут получить как биологические родители новорожденного ребенка, так и его усыновители, родственники, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели.

Как получить "пакет малыша"

Беби-бокс может получить сразу в роддоме, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д. Форма собственности медицинского учреждения не важна.

Если в роддоме отсутствует "пакет малыша", то в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка следует подать заявление через электронный кабинет Минсоцполитики. Также это можно сделать, обратившись в органы социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства.

Выплаты при рождении ребенка

Сумма пособия при рождении ребенка в Украине составляет 41 280 гривен. Родители получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.

Сразу выплачивается сумма в размере 10320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.