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Стоимость рождественской корзины выросла более чем на 10%: как изменились цены на продукты

Украина, Пятница 22 декабря 2023 14:41
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Стоимость рождественской корзины выросла более чем на 10%: как изменились цены на продукты Фото: Рождественская корзина подорожала в 2023 году на 11% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость рождественской корзины для украинцев в 2023 году вырастет на 11% по сравнению с 2022 годом. Для приготовления 12 традиционных блюд украинцам придется закупить продукты в среднем на 882 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования (BRDO).

Для сравнения, в 2022 году сумма в среднем составила 796 гривен.

Так, выросли в цене больше всего мед (+29%), капуста (+77%), рыба (карп +32%, сельдь +26%), морковь (+19%).

За год некоторые продукты подешевели, в том числе гречка (-59%), свекла (-64%), лук (-41%).

Стоимость рождественской корзины выросла более чем на 10%: как изменились цены на продукты

Как считали индекс

За основу сотрудники BRDO приняли актуальные цены на продукты в крупнейших торговых сетях Украины (Ашан, Сильпо, Варус). Считали в расчете на ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных 12 рождественских блюд: кутьи, компота, постных борща и голубцов, тушеных капусты и фасоли, маринованных грибов, печеного карпа, маринованной сельди, пампухов и рождественского калача и вареников.

Ранее центр "Институт аграрной экономики" счел стоимость рождественского стола 2023 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря.

Рождественское меню из блюд, традиционных для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежий обойдутся в расчете на среднестатистическую семью в 969,74 грн.

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1%. Цены на продукты питания за год выросли всего на 2,4%.

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