Стоимость одинаковая: в каких городах двухкомнатные квартиры сдают по цене однокомнатных

В большинстве украинских городов двухкомнатные квартиры стоят дороже однокомнатных. Однако в некоторых областных центрах разница в арендной плате почти отсутствует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
По данным платформы, в июне 2026 наименьшая разница между стоимостью аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир зафиксирована в Полтаве, Чернигове и Луцке.
Так, в Полтаве медианная стоимость аренды как однокомнатной, так и двухкомнатной квартиры составляет 12 тысяч гривен в месяц.
В Чернигове оба типа жилья также стоят одинаково - по 8 тысяч гривен.
В Луцке разница составляет всего 500 гривен: однокомнатную квартиру можно арендовать за 14,5 тысяч гривен, а двухкомнатную - за 15 тысяч гривен.
Еще в нескольких городах вторая комната обойдется всего на тысячу гривен дороже:
В Виннице, Хмельницком, Житомире и Запорожье разница составляет около двух тысяч гривен в месяц.
В ряде городов доплата за вторую комнату уже более ощутима.
Например, в Тернополе двухкомнатная квартира стоит 15,5 тысяч гривен против 13,45 тысяч гривен за однокомнатную, в Черкассах - 14 тысяч гривен против 11,85 тысяч гривен, а в Одессе и Днепре - по 16 тысяч гривен против 12 тысяч гривен.
Еще больший разрыв был зафиксирован во Львове, Харькове и Черновцах.
Дороже всего дополнительная комната обходится в Киеве и Ужгороде. В столице медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 30,85 тысячи гривен в месяц, тогда как однокомнатной - 17 тысяч гривен. Разница достигает почти 14 тысяч гривен.
В Ужгороде аренда двухкомнатной квартиры стоит 31,4 тысяч гривен, что на 9,25 тысяч гривен больше, чем однокомнатной (22,15 тысяч гривен).
Аналитики отмечают, что в части областных центров разница между арендой одно- и двухкомнатного жилья настолько незначительна, что арендаторам следует рассматривать более просторные квартиры, если они вписываются в бюджет.
В то же время в городах с высоким спросом на жилье, в первую очередь в Киеве и Ужгороде, однокомнатные квартиры остаются наиболее доступным вариантом для тех, кто хочет сэкономить на аренде.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что за последний год аренда домов в Киеве и большинстве населенных пунктов пригорода подорожала, хотя в отдельных локациях цены, напротив, снизились. Аналитики также зафиксировали изменения в спросе на аренду и отметили, что в настоящее время рынок все меньше зависит от сезонности, а больше от расположения и характеристик жилья.
Также мы писали, что аренда однокомнатных квартир в Украине самая дорогая в западных областях и Киеве, в то время как самые низкие цены остаются в прифронтовых городах.