Что будет с ценами в Украине: НБУ указал на риски в следующем году

Национальный банк Украины прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2023 года вырастут примерно на 5%. В следующем году инфляция может ускориться.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube .

Как отметил глава НБУ, инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось.

"Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны", - сообщил Пышный.

По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и скорее истощения эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей, сказал он.

"Высокий уровень неопределенности относительно продолжительности и интенсивности полномасштабной войны сохраняется. По-прежнему НБУ предполагает, что ощутимое снижение рисков безопасности произойдет не ранее 2025 года. В случае более длительного периода активных боевых действий ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление", - добавил он. .

Замедление инфляции и прогноз 2023-2024 гг.

Рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. К 2024 году прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).