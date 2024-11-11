ua en ru
Пн, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Очередной рекорд. Стоимость Bitcoin превысила 86 тысяч долларов

Понедельник 11 ноября 2024 22:10
UA EN RU
Очередной рекорд. Стоимость Bitcoin превысила 86 тысяч долларов Иллюстративное фото: стоимость Bitcoin превысила 86 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Стоимость Bitcoin продолжает устанавливать новые рекорды после того, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. Сейчас цена криптовалюты составляет более 86 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как обратило внимание издание, с момента выборов на прошлой неделе курс Bitcoin вырос более чем на 25 %. При этом практически каждый день фиксировались новые рекорды стоимости.

По данным Bloomberg, цена криптовалюты за сегодня поднялась на 8,4 % до беспрецедентной отметки в 86 633 доллара. Это самый большой скачок с тех пор, как на следующий день после выборов цена выросла почти на 10%.

Такой рост стоимости Bitcoin объясняется тем, что в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов. Это предусматривает создание стратегического запаса Bitcoin и не только.

Победа Трампа на выборах

Напомним, на прошлой неделе, несмотря на прогнозы о равной борьбе между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, кандидат от республиканцев победил разгромно. В частности, он одержал верх во всех колеблющихся штатах, от которых фактически зависел результат выборов.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка, победа Трампа не может прямо повлиять на курс доллара в Украине.

По его словам, главные риск состоит в том, что один из кандидатов в случае своей победы может сократить/отменить помощь США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Биткоин
NEWS
Штурмы врага каждые 10-15 минут. В ВСУ рассказали о ситуации в Курской области
Штурмы врага каждые 10-15 минут. В ВСУ рассказали о ситуации в Курской области
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города