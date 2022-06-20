RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від Варшави до Лісабона: Резніков анонсував виставку знищеної техніки РФ в Європі

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (пресслужба МОУ)
Автор: Артур Родивилов

Україна покаже всій Європі знищену російську техніку. Виставку організовують у кількох європейських містах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News, про це заявила міністр оборони України Олексій Резніков.

Планується провезти техніку від Варшави до Лісабона.

"Ми докладемо зусиль, щоб російські танки були в Європі, але як уламки. Плануємо виставки пошкодженої російської техніки. Почнемо з Варшави, потім Берлін, Париж, Мадрид і, нарешті, Лісабон", - сказав Резніков.

Міністр нагадав про імперську політику, яку проводить Кремль.

"Ніколи не думав, що тільки одна людина в Росії ненавидить Україну. Весь Кремль проводить імперську політику. Саме з ним нам і належить боротися. Російські генерали хочуть, щоб їхні танки були в Лісабоні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, за вчорашніми даними Генштабу, окупанти втратили щонайменше 1468 одиниць танків і 33 600 військовослужбовців.

Напередодні ЗСУ знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков