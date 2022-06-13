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До Варшави прибув новий посол України, який замінить Дещицю

Фото: новий посол України в Польщі Василь Зварич (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Олександр Білоус

Новий посол України в Польщі Василь Зварич розпочав свою дипломатичну місію у Варшаві. Він замінить на цій посаді Андрія Дещицю, який працював з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зварича у Facebook.

"Вітання з Польщі! Ми прибули сповнені рішучості працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом з Польщею ми сильніші і разом ми обов’язково переможемо! Дякую за солідарність та підтримку України", - написав він.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади українського посла в Польщі та призначив Романа Зварича.

Дещиця найбільш відомий тим, що у 2014 році заспівав відому пісню харківських футбольних фанатів про Путіна.

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