В Варшаве задержали самолет с охраной президента ЮАР. МИД Польши рассказало о причинах

В Министерстве уточнили, что на борту самолета находились опасные предметы, ввоз которых не был санкционирован представителями ЮАР. На текущий момент проводятся все процедуры для урегулирования этой ситуации.

На борту самолета находится около ста человек, его вылет должен состояться в пятницу. В Пограничной службе Польши заявили, что члены охраны президента ЮАР решили добровольно остаться на борту самолета.

"У членов делегации при себе было оружие, но им не разрешили ввезти его в Польшу. Они имели право покинуть самолет, оставив оружие на борту", - сказала пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Визит президента ЮАР в Украину

Рамафоса вчера отправился из Варшавы в Киев как член Африканской "миротворческой миссии". В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды.

Сегодня сообщалось, что президент ЮАР прибыл в Киев, где встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вместе с тем Россия нанесла ракетный удар по Киеву, во время которой находящиеся с визитом в украинской столице африканские лидеры решили временно спрятаться в бомбоубежище в одной из гостиниц.