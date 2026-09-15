В Варшаве экстренно эвакуировали аэропорт: пиротехники проверяют возможное заминирование

В Варшаве вечером 15 сентября была эвакуирована часть аэропорта Шопена после сообщения об оставленном багаже. Его проверяют пиротехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
Сообщение об оставленном багаже полиция получила за несколько минут до 19:00. После этого на место были вызваны соответствующие службы для проверки предмета.
Представитель Столичной полиции Павел Хмура сообщил, что пограничная служба проводит пиротехническую разведку, чтобы установить, представляет ли багаж угрозу.
Из-за инцидента людей эвакуировали из терминалов вылетов А и В. Также пассажиров вывели из зоны прилетов у входа А1.
Кроме того, временно приостановили автомобильное движение в зоне вылетов. По словам полиции, там продолжили курсировать только городские автобусы.
В пресс-службе аэропорта имени Шопена подтвердили, что проверка багажа продолжается. Представитель аэропорта Петр Рудзкий отметил, что часть терминала эвакуировали именно из-за оставленного без присмотра багажа.
При этом в аэропорту не уточнили, сколько людей пришлось эвакуировать.
В настоящее время пиротехники проверяют оставленный багаж и должны определить, представляет ли он реальную опасность.
Напомним, отношения Польши и России в последнее время обострились на фоне российских гибридных атак и провокаций у польской границы. 14 сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие недели и месяцы Варшава ожидает усиления действий России.
На следующий день помощник президента РФ Николай Патрушев уже пригрозил, что в случае войны с Россией польская государственность якобы прекратит существование через два-три дня.