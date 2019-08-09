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Варфоломій заявив, що Константинополь не буде втручатися у внутрішні справи української церкви

Новини » Політика    09.08.2019 - 21:21
Варфоломій заявив, що Константинополь не буде втручатися у внутрішні справи української церкви
Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (УНІАН)

За словами Варфоломія, українська церква повністю незалежна і автокефальна

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі заявив, що Константинополь не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Православної церкви України (ПЦУ) Facebook.

За його словами, українська церква повністю незалежна і автокефальна.

"Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви нести своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви. Вона повністю незалежна і автокефальна", - заявив Вселенський патріарх.

Він запевнив, що з Константинополя Українська церква буде мати "тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх справи".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм I в Стамбулі заявив, що влада не повинна втручатися у церковні справи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів про що говорив з Вселенським патріархом Варфоломієм I в ході зустрічі в Стамбулі. За його словами, у ході бесіди вони обговорили ситуацію на Донбасі і питання повернення Криму, а також ряд інших актуальних тем.

Зазначимо, Володимир Зеленський напередодні перебував з офіційним візитом у Туреччині. Під час свого візиту він заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Це, за його словами, буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону Чорного моря.

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