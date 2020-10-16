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Вселенський патріарх планує відвідати Україну на День Незалежності

Стамбул, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:44
Вселенський патріарх планує відвідати Україну на День Незалежності
Фото: Володимир Зеленський та патріарх Варфоломій (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Вселенський патріарх Варфоломій має намір відвідати Україну наступного року. Візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо стабілізується епідемічна ситуація.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся з Варфоломієм у патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі. Глава держави під час розмови віч-на-віч з патріархом обговорив ситуацію на Донбасі.

"Хоч складно, але є кроки вперед. До вашого приїзду в нас буде можливість просунутися на шляху до миру. І головне - про полонених: на Донбасі, в Криму і в Росії - дуже хочеться, щоб вони повернулися додому", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, візит вселенського патріарха Варфоломія в Україну анонсували ще у 2019 році. Про наміри Варфоломія відвідати Київ розповів предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

Крім того, у листопаді 2019 року патріарх Варфоломій провів богослужіння та панахиду за жертвами Голодомору 1932-1933 років в Україні. Тоді Варфоломій побажав українському народові благодаті та милості божої.

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Новини України Суспільство Володимир Зеленськийвизит в Украинупатріарх Варфоломій

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