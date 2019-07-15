Варфоломій назвав першу церкву, яка визнає ПЦУ

Вселенський Патріарх Варфоломій сподівається, що першою Православну церкву України визнає Елладська православна церква. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Варфоломія "ТСН".

Так, Вселенський Патріарх сподівається, що найближчим часом ПЦУ визнають інші помісні православні церкви.

"В останні кілька місяців ми спостерігаємо за ситуацією, яка відбувається в Україні. І, можливо, рішення про визнання Православної церкви України було би фактом, якщо б, звичайно, не було політичного тиску з різних країн на наших сестер - помісних православних церков. Ми сподіваємося, що найближчим часом це буде вже позаду. Ми молимось і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України буде братська сестра-церква - Елладська православна церква", - підкреслив він.

Нагадаємо, в січні Елладська (Грецька) православна церква почала процедуру визнання автокефальної Православної церкви України (ПЦУ).

Як писало РБК-Україна, в лютому Румунська православна церква заявила, що може визнати Православну церкву України (ПЦУ), якщо українська влада забезпечать права і свободи румунських громад.