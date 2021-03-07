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Могила Бандери у Мюнхені знову зазнала атаки вандалів

Новость на русском → Мюнхен, Неділя 07 березня 2021 17:41
Могила Бандери у Мюнхені знову зазнала атаки вандалів Фото: могила Степана Бандери у Мюнхені (twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Андрій Василюк

У Мюнхені могила провідника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) знову зазнала атаки вандалів. Місце поховання облили невідомою речовиною.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив на своїй сторінці у Twitter.

знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - написав посол.

Дипломат закликав німецьку поліцію знайти і покарати винних.

"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", - додав Мельник.

Нагадаємо, у лютому Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Київська міська державна адміністрація підготувала апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.

Також голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович прокоментував рішення суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери в Києві.

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