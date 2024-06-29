ВСУ показали видео уничтожения врага с помощью FPV-дронов и беспилотника Vampire

Украинские защитники 17 ОТБр с помощью FPV-дронов и беспилотников Vampire поразили боевые машины пехоты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

Как рассказали в ведомстве, на видео показана работа ударных беспилотных авиационных комплексов 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.

На видео показано, как с помощью беспилотников бойцы уничтожают вражескую технику и места россиян.

Что известно о Vampire

Vampire – это украинские дроны, часть деталей которых изготавливают с помощью 3D-печати, что снижает их стоимость. Vampire – большой гексакоптер, способный поднимать полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 метров.

Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Характеристики:

дальность полета: 10 км;

дальность связи: 6 км;

высота полета: 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;

время полета: 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают оккупантов на линии фронта. В частности, было опубликовано видео сражений на Харьковском направлении.

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