Валютний ринок України спокійно відреагував на розпуск парламенту, - НБУ

На валютному ринку України відсутня істотна реакція на рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради і проведення дострокових виборів. Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу реакції "на розпуск Ради" на внутрішньому ринку. Є коливання, але це навряд чи пов'язано з якимись політичними речами", - сказав він, додавши, що в даний час зріс вплив такого фактору як репатріація дивідендів, так як затверджуються аудиторські звіти і збори акціонерів приймають рішення про їх виплату.

З іншого боку, зазначив він, важливим фактором залишається приплив нерезидентів в держоблігації, в тому числі завдяки початку роботи через Clearstream.

"У нас курс визначається не рухом капіталу, як в розвинених країнах, а реальними експортно-імпортними, борговими операціями в цілому", - зазначив Чурій.

Він також заявив, що з припливом нерезидентів складова ринку капіталу у впливі на ситуацію буде зростати.

"Тоді ми зможемо побачити такі коливання, як були вчора на ринку єврооблігацій України, де найбільш довгі папери просіли в ціні до 1%", - сказав Чурій.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд готовий відновити тісну співпрацю з Україною після виборів до Верховної ради і призначення нового Кабінету міністрів, і зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві.