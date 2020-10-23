Валютний ризик для українських банків зріс до рекордних рівнів

Ключовим ризиком для кредитних менеджерів українських банків у ІІІ кварталі 2020 року виявився валютний - майже 40% банків наголосили на його зростанні. Таких високих значень валютний ризик набував лише в момент запровадження карантинних обмежень та в кризовому 2014 році.

Про це йдеться у "Опитуванні про умови банківського кредитування" Національного банку України за ІV квартал 2020 року.

Як зазначається в огляді, банки очікують посилення валютного ризику в наступному кварталі.

За даними опитування, на зростання кредитного ризику вказала лише третина банків. Процентний ризик та ризик ліквідності, на думку банків, знизилися.

"Банки очікують посилення валютного ризику в наступному кварталі. Очікування реалізації інших ризиків помірні", - йдеться в документі.

Опитування проводилося з 17 вересня до 8 жовтня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ. Дані звіт містять оцінку стану банківського кредитного ринку в ІІІ кварталі та очікувань на ІV квартал 2020 року.

Нагадаємо, українські банки очікували, що у III кварталі 2020 року відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом’якшаться, водночас якість кредитних портфелів погіршиться.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.