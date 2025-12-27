Без валютных скачков? Каким будет курс доллара в конце декабря и в январе

Прогноз на последнюю неделю декабря

Валютный рынок в течение последней недели декабря будет оставаться более-менее стабильным, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Факторы, которые будут влиять на рынок, не несут рисков для скачков курса. Например, спрос на валюту 29 декабря - 4 января будет превышать предложение лишь на 10-15%. "Такая ситуация полностью "втискивается" в инструментарий Нацбанка, который традиционно будет компенсировать дисбалансы через валютные интервенции", - говорит Лесовой. При этом, инфляция по состоянию на конец года стабилизируется на отметке 10%.

Банкир прогнозирует официальный курс на конец года на уровне 41,8-42,4 гривен за доллар и 49-49,6 гривен за евро. При этом, на 29 декабря - 4 января курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке предусматриваются в пределах 41,8-42,4 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.

На наличном рынке Тарас Лесовой прогнозирует курсы купли-продажи доллара на уровне 41,8-42,6 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.

Валютный рынок в январе

Спрос на валюту вырастет в начале следующего месяца, но не значительно, считает Лесовой. В конце января возможно снижение спроса, ведь компании будут платить налоговые платежи в гривне и будут покупать национальную валюту.

На фоне предполагаемого спроса официальный курс доллара в январе будет находиться в диапазоне 42,2-42,8 гривен. Вместе с тем, Тарас Лесовой считает, что курс постепенно будет двигаться в направлении 43 грн за доллар (возможно, даже в январе). Однако без резких скачков и сенсационных курсовых показателей.