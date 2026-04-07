Валютные резервы Украины заметно уменьшились: что говорят в НБУ

Международные резервы Украины на начало апреля составляют 52 млрд долларов. По данным НБУ, они за март уменьшились на 5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Среди ключевых причин уменьшения резервов - это продажа валюты Нацбанком и погашение госдолга.
Таким образом, международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2026 года составляли 51 998 млн долларов.
"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа", - отметили в НБУ.
Согласно балансовым данным, НБУ в марте продал на валютном рынке 4 774,4 млн долларов.
Кроме того, в марте стоимость финансовых инструментов НБУ уменьшилась на 656,2 млн долларов, что было обусловлено укреплением доллара относительно других резервных валют и снижением цены на золото.
"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - добавили в Нацбанке.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля на наличном рынке Украины наблюдается снижение курса основных валют. Доллар и евро в обменниках и банках преимущественно просели в цене по сравнению с предыдущим днем.
Также ранее сообщалось, что международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года составили 57 660,3 млн долларов, что является новым историческим максимумом. За месяц они выросли на 357,8 млн долларов.