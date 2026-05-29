Валюта перед выходными: как изменились курсы доллара и евро 29 мая

Главное:

Доллар в обменниках: покупка - 44,25 грн (+3 коп), продажа - 44,10 грн без изменений.

Евро в обменниках: покупка - 51,76 грн (-4 коп), продажа - 51,55 грн (-5 коп).

В банках доллар преимущественно держится выше 44,40 грн.

Евро в отдельных банках уже продают по 52 грн.

Самый низкий курс продажи доллара сейчас предлагает Monobank.

Курс валют в обменниках

Обменные пункты сегодня почти не изменили курс доллара. По данным портала Minfin, средний курс покупки американской валюты вырос на 3 копейки - до 44,25 гривны. Продажа доллара осталась на уровне предыдущего дня - 44,10 гривны.

Евро после нескольких дней роста немного подешевело. Купить европейскую валюту сегодня можно в среднем за 51,76 гривны, что на 4 копейки меньше, чем вчера. Курс продажи также снизился - до 51,55 гривны (-5 коп).

Фото: курс валют в обменниках на 29 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках существенных колебаний нет, однако отдельные финучреждения скорректировали курсы по сравнению со вчерашним днем.

ПриватБанк оставил курс доллара без изменений. В отделениях американскую валюту продают по 44,45 гривны, а карточный курс составляет 44,44 гривны.

Евро в отделениях банка также не изменилось - 51,85 гривны. Для карточек курс продажи держится на уровне 51,81 гривны.

Ощадбанк курс доллара сегодня не пересматривал. В ''Мобильном Ощаде'' доллар продают по 44,45 гривны, а для карточек - по 44,55 гривны.

Евро в мобильном приложении стоит 51,80 гривны, а карточный курс продажи держится на уровне 51,95 гривны.

''ПУМБ'' продолжает удерживать один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс банка составляет 44,40 гривны. Евро в кассах банка продают по 52 гривны.

Monobank несколько изменил ценники. Доллар продают по 44,43 гривны, а евро - по 52 гривны (+20 коп). В то же время курс покупки евро вырос до 51,30 гривны (+20 коп).

Где дешевле купить валюту?

Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,25 грн. Среди банков самый низкий курс продажи сейчас предлагает Monobank - 44,43 грн.

Евро: самый низкий курс среди банков сейчас в Ощадбанке - 51,80 грн. В ПУМБ и Monobank курс продажи уже достиг 52 грн.

Где выгоднее сдать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас в обменниках - 44,10 грн. Среди банков самый выгодный курс держат Ощадбанк и ПУМБ - по 44 грн.

Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,55 грн. Среди банков самый высокий курс покупки евро сейчас у Monobank - 51,30 грн.