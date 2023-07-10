Свежий валютный курс: сколько стоят доллар и евро в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины в начале недели не изменился. Единая европейская валюта подорожала на 10 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 июля средний курс доллара по Украине составляет 37,35 гривен, курс евро - 41,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 10 июля составляет 39,8214 гривен за евро (-0,0219 гривен).

Новая валютная стратегия НБУ

Национальный банк Украины обнародовал публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В ней в общих чертах описаны приоритеты и принципы осуществления шагов по направлениям.

Документом определено, что внедрение Стратегии будет осуществляться постепенно только при формировании устойчивых предпосылок и после надлежащего анализа потенциального влияния, а также эффективности предыдущих шагов.

Внедрение Стратегии будет определяться не временными рамками, а формированием соответствующих макроэкономических предпосылок. Внимание, в частности, будет уделено оценке развития следующих ключевых параметров:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки (включая положительный уровень учетной ставки в реальном измерении и привлекательность гривневых инструментов);

параметры финансовой устойчивости.

В силу исключительно высокой неопределенности, связанной с войной, стратегия предполагает, что интенсификация рисков может быть причиной приостановки реализации следующих шагов или отмены предыдущих шагов для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

Разработка Стратегии смягчения валютных ограничений является одним из структурных маяков в рамках программы с МВФ.