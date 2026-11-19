На сколько изменились официальные курсы и что сейчас происходит со спросом на валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В пятницу, 20 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,05 гривны. По сравнению с четвергом, 19 ноября (45,20 гривны), американская валюта подешевела на 15 копеек.

Официальный курс евро тоже снизился. Если 19 ноября он составил 49,57 гривны, то на 20 ноября НБУ установил его на уровне 49,53 гривны. Таким образом, европейская валюта потеряла 4 копейки.

Фото: курс валют НБУ на 20 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Есть ли ажиотажный спрос на валюту в Украине

Как рассказал в подкасте РБК-Украина 'ЭТО БАЗА' вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов, осенью традиционно растет спрос на иностранную валюту. В то же время говорить об ажиотаже среди населения не приходится.

По его словам, увеличение объемов продаж валюты Национальным банком не стоит увязывать прежде всего со спросом населения. В значительной степени на ситуацию влияют потребности энергетики и войны.

В частности, из-за подорожания горючего увеличиваются суммы закупок, а Украина вынуждена наращивать импорт. Бизнес также пытается оградить себя от рисков, влияющих на его потребность в иностранной валюте.

Мамедов объяснил, что при таких условиях клиенты обращаются в банки для покупки валюты, после чего оплачивают необходимые по контрактам материалы, товары, дизельное топливо и другие ресурсы.

По словам банкира, проблемы с украинским экспортом остаются актуальными и продолжают создавать серьезные вызовы для валютного рынка.

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