Валюта Афганістану обвалилася на тлі заморозки резервів і втечі глави Центробанку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg .

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, курс Афгані впав на 4,6% у вівторок, 17 серпня, до 86,0625 за долар, знижуючись другий день поспіль. Центральному банку повідомили, що поставок доларів з США більше не буде, що обмежило його здатність постачати валюту і викликало ще більшу паніку, написав виконуючий обов'язки глави Центробанку Аджмал Ахмаді в Twitter.

Ахмаді сів у військовий літак в аеропорту Кабула, звідки тисячі людей намагалися полетіти, оскільки швидкий наступ талібів призвів до краху уряду. Ахмаді написав, що плану евакуації не було і від'їзд президента Ашрафа Гані без створення перехідного уряду посилив хаос.

У неділю Ахмаді покинув центральний банк і відправився в аеропорт, де зустрівся з іншими керівниками уряду. Він написав, що в його рейс було завантажено понад 300 пасажирів, хоча у нього не було ні палива, Ні пілота.

Крім того, видання Washington Post повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена заморозила резерви уряду Афганістану, що зберігаються на банківських рахунках в США, заблокувавши доступ талібів до мільярдів доларів, що зберігаються в установах США.

Коментуючи цю інформацію Ахмаді повідомив, що доступні талібам кошти становлять приблизно 0,1-0,2% загальних міжнародних резервів Афганістану. За його словами, малоймовірно, що будь-які донори підтримають уряд Талібану.

Припинення доступу до резервів, що знаходяться в США, являє собою одне з перших рішень, які, як очікується, будуть прийняті адміністрацією Байдена щодо економічної долі цієї країни після захоплення влади талібами. Афганістан є однією з найбідніших країн світу і сильно залежить від американської допомоги, яка зараз знаходиться під загрозою. На думку експертів, адміністрація Байдена також, ймовірно, зіткнеться з важким вибором щодо того, як управляти існуючими санкціями щодо Талібану, які можуть ускладнити доставку міжнародної гуманітарної допомоги населенню, що знаходиться на межі розорення.

Крім того, США працюють над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів Міжнародного валютного фонду на суму майже в 500 млн доларів.