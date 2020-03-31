Валовий зовнішній борг України перевищив 120 млрд доларів

Валовий зовнішній борг України на кінець 2019 року зріс у порівнянні з минулим роком на 7,029 млрд доларів (на 6,1%) до 121,739 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Як відзначили в НБУ, щодо ВВП борг України становить 78,6%.

У четвертому кварталі 2029 року зовнішній борг державного сектора виріс на 1,6 млрд доларів і склав 51,8 млрд доларів (33,4% від ВВП). Одночасно зросли зовнішні зобов'язання приватного сектора - на 1,7 млрд доларів і на 31 грудня 2019 становили 69,9 млрд доларів (45,2% від ВВП).

Зовнішній борг центрального банку в четвертому кварталі 2019 року збільшився на 102 млн доларів до 7,3 млрд доларів (4,7% від ВВП).

Обсяг зовнішніх зобов'язань сектору інших депозитних корпорацій України в четвертому кварталі скоротився з 4,9 до 4,8 млрд доларів (3,1% від ВВП).

Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, виріс за квартал на 0,3 млрд доларів і склав 10,5 млрд доларів (6,8% від ВВП) на кінець 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд грн або 84,36 млрд доларів. Протягом 2019 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 170,35 млрд грн (7,86%), а в доларовому еквіваленті виросла на 6,04 млрд доларів (на 7,71%).

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склав 12017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11111 млн доларів).