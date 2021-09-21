Валовий зовнішній борг України зріс більш ніж на 2 млрд доларів

За даними НБУ, відносно ВВП борг зменшився до 75,9% з 78,61% на кінець І кварталу (на початок року борг складав 81,2%).

Валовий зовнішній борг України зріс за рахунок боргу державного сектору, який зріс на 2,2 млрд доларів і становив 55,8 млрд доларів (або 33,8% від ВВП). Водночас обсяг зовнішніх зобов’язань приватного сектору залишився на рівні І кварталу 2021 року і становив 69,5 млрд доларів (або 42,1% від ВВП).

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець ІІ кварталу 2021 року залишається долар США: його частка збільшилася за квартал на 0,2 в. п. та становила 62,2% від загального обсягу зовнішнього боргу. Водночас зменшилася частка запозичень у євро (з 23,4% до 23.1%) та в СПЗ перед МВФ (з 9,7% до 9,6%). Частка зовнішньої заборгованості в гривнях зросла до 4,0% від обсягу боргу (з 3,7% на кінець І кварталу 2021 року). Зобов’язання у російських рублях не змінилися протягом кварталу і становили 0,7% від обсягу зовнішніх зобов’язань.