Вакцини від коронавірусу можуть стати доступні в найближчі тижні і місяці, - ООН

В ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірусу можуть стати доступні вже в найближчі місяці. Все завдяки роботі вчених зі всього світу.

Про це заявив генсекретар ООН Антуниу Гутерреш.

Він зазначив також, що світу ще роками і десятиліттями доведеться боротися з наслідками пандемії коронавірусу.

"Завдяки роботі і самовідданості вчених і розробників всього світу вакцини можуть стати доступні протягом найближчих тижнів і місяців. Але не будемо себе обманювати. Вакцина не може усунути шкоду, який залишиться на роки і навіть десятиліття. Бідність зростає, нависає загроза голоду. Ми стикаємося з найбільшою глобальною рецесією за вісім десятиліть", - сказав Гутерреш.

Раніше керівник відділу по імунізації при європейському відділенні Всесвітньої організації охорони здоров'я Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх. За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що отримали дані про вакцину від Pfizer і BioNTech і розглядає їх на предмет "можливого включення в список для використання в надзвичайних ситуаціях" - еталона для країн, що вирішують національне використання.

Пізніше регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге назвав перспективи вакцин проти COVID-19 феноменальними і заявив, що вони потенційно можуть змінити "правила гри".