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Вакцина проти COVID-19 повинна бути доступною для всіх, - ВООЗ

Женева, Четвер 03 грудня 2020 16:21
Вакцина проти COVID-19 повинна бути доступною для всіх, - ВООЗ
Фото: Сіддхартха Датта (twitter.com/drssdatta)
Автор: РБК-Україна

Керівник відділу по імунізації при європейському відділенні Всесвітньої організації охорони здоров'я Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх. За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Про це Датта заявив під час брифінгу.

"В рамках глобальної солідарності вакцина від COVID-19 повинна бути доступною для всіх, і я думаю, що це є і залишається нашою головною передумовою", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що отримали дані про вакцину від Pfizer і BioNTech і розглядає їх на предмет можливого включення в список для використання в надзвичайних ситуаціях" - еталона для країн, що вирішують національне використання.

Пізніше регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге назвав перспективи вакцин проти COVID-19 феноменальними і заявив, що вони потенційно можуть змінити "правила гри".

Додамо, що Великобританія стала першою країною світу, яка схвалила вакцину від коронавірусу. Британський уряд зареєструвало вакцину компаній Pfizer і BioNTech.

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