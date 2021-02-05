Вакцинацію в Україні будуть проводити двома способами, - МОЗ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні вакцинацію від коронавірусу будуть проводити двома способами. При цьому в Україні можуть одночасно зберігатися до 30 мільйонів доз вакцин.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакцинація буде проводитися за допомогою мобільних бригад на базі пунктів щеплень.

"Буде створено близько 350 бригад. До складу бригади входять один лікар, один резервний лікар, дві медичні сестри, одна резервна медична сестра і один водій. Всього в них задіяно близько 2200 фахівців", - заявив Ляшко.

У МОЗ зазначили, що держпідприємство "Укрвакцина" здатна прийняти на склад і зберігання одночасно до 30 мільйонів доз вакцини.

"Регіональний рівень - 25 закладів в обласних центрах, мають необхідні потужності складів для зберігання в обсязі тримісячної потреби. Районний рівень - 490 пунктів зберігання, зможуть зберігати до 2-4 тижневих обсягів", - додав Ляшко.

Зазначимо, вакцинація в Україні, попередньо, повинна розпочатися з 15 лютого. В рамках першої хвилі вакцинації буде використаний препарат Pfizer. У МОЗ повідомили, що компанія найближчим часом подасть документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

Також повідомлялося, що в Україні наступного тижня запустять інформаційний портал про вакцинацію від коронавірусу.