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Вакцинация в Украине: интервал между прививками от СOVID могут увеличить

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 15:48
Вакцинация в Украине: интервал между прививками от СOVID могут увеличить Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В рамках вакцинации в Украине от коронавируса могут увеличить интервал между первой и второй прививкой. В частности, с 4 до 12 недель.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, с учетом нынешних объемов вакцины - 500 000 доз, которые завезли в феврале, - можно выйти на 18 000 прививок в сутки. Это при условии, что мобильные бригады начнут делать повторные прививки на 29-й день после первой.

"Но пока мы еще ожидаем решения НТГИ (Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, - ред.), которая может рекомендовать нам изменить оптимальный срок проведения второй прививки с 4 недель на 12. А это полностью изменит нашу стратегию к проведению кампании иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.

Отметим, согласно текущему протоколу, в Украине между первой и второй прививкой вакциной Covishield должно пройти 28 дней.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первая прививка снижает вероятность заражения COVID на 76%. Однако только вторая доза дает полную защиту.

С начала вакцинации в Украине первую дозу получили более 53 000 человек.

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