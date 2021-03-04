ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцинація в ООС: менше 20% військових погодилися на щеплення

Новость на русском → Донбас, Четвер 04 березня 2021 20:31
Вакцинація в ООС: менше 20% військових погодилися на щеплення Фото: військовий отримує щеплення від коронавірусу (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олим розповів, як проходить COVID-вакцинація військовослужбовців в зоні операції Об'єднаних сил. За його словами, на щеплення погодилися всього 7 тисяч солдатів із 40 тисяч особового складу ООС.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як розповів Олим, станом на 4 березня щеплення від коронавірусу отримали 772 людини зі складу Об'єднаних сил.

"На цей час 884 особи провакциновані, з них у зоні ООС провакциновані 772 людини - це 12% з тих 7 тисяч людей, які дали згоду на вакцинування", - сказав він.

Головний епідеміолог ЗСУ додав, що відмови від щеплення серед військових можуть бути пов'язані з політизуванням вакцинальної кампанії.

"Є відмови серед бійців. Я вважаю, що така ситуація склалася внаслідок політизування вакцинальної кампанії. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тисяч лише 7 тисяч дали згоду", - пояснив Олим.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу військовослужбовців ООС почалася 25 лютого.

Додамо, станом на 4 березня першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали майже 10 тисяч українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас вакцинація ООС Коронавірус
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"