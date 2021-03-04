ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вакцинация в ООС: менее 20% военных согласились на прививку

Новина українською → Донбасс, Четверг 04 марта 2021 20:31
Вакцинация в ООС: менее 20% военных согласились на прививку Фото: военный получает прививку от коронавирус (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим рассказал, как проходит COVID-вакцинация военнослужащих в зоне операции Объединенных сил. По его словам, на прививку согласились всего 7 тысяч солдат из 40 тысяч личного состава ООС.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как рассказал Олим, по состоянию на 4 марта прививку от коронавируса получили 772 человека из состава Объединенных сил.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех 7 тысяч человек, которые дали согласие на вакцинацию", - сказал он.

Главный эпидемиолог ВСУ добавил, что отказы от прививки среди военных могут быть связаны с политизацией вакцинальной кампании.

"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, что такая ситуация сложилась вследствие политизации вакцинальной кампании. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то с 40 тысяч только 7 тысяч дали согласие", - пояснил Олим.

Напомним, вакцинация от коронавируса военнослужащих ООС началась 25 февраля.

Добавим, по состоянию на 4 марта первую дозу вакцины от коронавируса уже получили почти 10 тысяч украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс вакцинация ООС Коронавирус
NEWS
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"