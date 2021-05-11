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Вакцинація від грипу: глава МОЗ запропонував придбати додаткові дози препарату

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 14:58
Вакцинація від грипу: глава МОЗ запропонував придбати додаткові дози препарату Фото: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запропонував для прищепної кампанії від сезонного грипу восени 2021 року придбати додатково 2,5 млн доз препарату. Цю ініціативу підтримав президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Відзначається, що в ході наради Степанов торкнувся теми вакцинації від грипу восени 2021 року. Глава МОЗ запропонував придбати для основних груп ризику додатково близько 2,5 млн доз вакцин.

Зеленський, реагуючи на цю пропозицію міністра, сказав: “я хотів би отримати всебічну стратегію програми вакцинації в Україні. Мова не тільки про COVID-19, а й про інші необхідні щеплення".

Нагадаємо, попередній запис на вакцинацію від COVID через додаток "Дія" відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що влада до кінця цього року планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення.

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