Запис на вакцинацію від COVID відкриють з 1 березня: кого буть ставити в чергу
Запис на вакцинацію від коронавіруса в Україні орієнтовно відкриється з 1 березня 2021 року. Людей розділять на групи.
Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, для громадян буде три варіанти запису: через спеціальний веб-сайт, через електронну чергу у сімейного лікаря і через гарячу лінію.
При цьому він зазначив, що всіх, хто записалися, будуть розподіляти або в пріоритетні групи (наприклад, старше 60 років), або ставити в лист очікування.
Людей з листа очікування будуть викликати на вакцинацію, якщо провакцинують усіх з пріоритетної групи і залишаться нерозподілені вакцини, додав Ляшко.
Нагадаємо, Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує одразу на наступний день.
Як повідомляло РБК-Україна, на вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тисяч осіб. Це персонал ковідних лікарень і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до ковідних хворих.