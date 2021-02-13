Запис на вакцинацію від COVID відкриють з 1 березня: кого буть ставити в чергу

Запис на вакцинацію від коронавіруса в Україні орієнтовно відкриється з 1 березня 2021 року. Людей розділять на групи.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для громадян буде три варіанти запису: через спеціальний веб-сайт, через електронну чергу у сімейного лікаря і через гарячу лінію.

При цьому він зазначив, що всіх, хто записалися, будуть розподіляти або в пріоритетні групи (наприклад, старше 60 років), або ставити в лист очікування.

Людей з листа очікування будуть викликати на вакцинацію, якщо провакцинують усіх з пріоритетної групи і залишаться нерозподілені вакцини, додав Ляшко.