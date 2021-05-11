Вакцинация от гриппа: глава Минздрава предложил приобрести дополнительные дозы препарата

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил для прививочной кампании от сезонного гриппа осенью 2021 года приобрести дополнительно 2,5 млн доз препарата. Эту инициативу поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.

Отмечается, что в ходе совещания Степанов затронул тему вакцинации от гриппа осенью 2021 года. Глава Минздрава предложил приобрести для основных групп риска дополнительно около 2,5 млн доз вакцин.

Зеленский, реагируя на это предложение министра, сказал: “Я хотел бы получить всестороннюю стратегию программы вакцинации в Украине. Речь не только о COVID-19, но и о других необходимые прививки”.