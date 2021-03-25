Вакцинація добровільна: у МОЗ обіцяють не звільняти медиків за відмову від щеплень

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що звільняти медичних працівників за відмову вакцинуватися від коронавірусу ніхто не буде. Він підкреслив, що в Україні щеплення є добровільними.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зокрема, глава відомства назвав абсурдом ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають щеплюватися.
"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", - підкреслив Степанов.
На його переконання, кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.
Зазначимо, раніше депутат Верховної ради з фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін закликав звільняти медиків, які відмовляються від вакцинації від COVID-19.
Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ заявив, що в Україні темпи вакцинації істотно гірше плану і відстають від графіка. До поточного моменту зроблено майже на 100 тисяч щеплень менше від запланованого.
Нагадаємо, реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від COVID-19 і в цілому проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити і може взагалі відкласти постачання AstraZeneca (CoviShield) в Україну.