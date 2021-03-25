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Вакцинація добровільна: у МОЗ обіцяють не звільняти медиків за відмову від щеплень

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що звільняти медичних працівників за відмову вакцинуватися від коронавірусу ніхто не буде. Він підкреслив, що в Україні щеплення є добровільними.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, глава відомства назвав абсурдом ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають щеплюватися.

"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", - підкреслив Степанов.

На його переконання, кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.

Зазначимо, раніше депутат Верховної ради з фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін закликав звільняти медиків, які відмовляються від вакцинації від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ заявив, що в Україні темпи вакцинації істотно гірше плану і відстають від графіка. До поточного моменту зроблено майже на 100 тисяч щеплень менше від запланованого.

Нагадаємо, реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від COVID-19 і в цілому проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити і може взагалі відкласти постачання AstraZeneca (CoviShield) в Україну.

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Новини України медикивакцинаціяМаксим СтепановКоронавірус
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