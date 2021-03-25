Вакцинація добровільна: у МОЗ обіцяють не звільняти медиків за відмову від щеплень

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що звільняти медичних працівників за відмову вакцинуватися від коронавірусу ніхто не буде. Він підкреслив, що в Україні щеплення є добровільними.

Зокрема, глава відомства назвав абсурдом ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають щеплюватися.

"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", - підкреслив Степанов.

На його переконання, кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.