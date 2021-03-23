Вакцинація від COVID в Україні: прищепили ще майже 11 тисяч осіб
В Україні за минулу добу зробили 10 904 щеплення від коронавірусу. Всі - перша доза.
Найбільше за добу вакцинували в Києві - 1030 щеплень. В цілому по регіонах було проведено стільки щеплень:
- Вінницька область - 490 щеплень;
- Волинська область - 200 щеплень;
- Дніпропетровська область - 960 щеплень;
- Донецька область - 150 щеплень;
- Житомирська область - 590 щеплень;
- Закарпатська область - 500 щеплень;
- Запорізька область - 310 щеплень;
- Івано-Франківська область - 454 щеплення;
- Київська область - 310 щеплень;
- Кіровоградська область - 300 щеплень;
- Луганська область - 150 щеплень;
- Львівська область - 880 щеплень;
- Київ - 1030 щеплень;
- Миколаївська область - 250 щеплень;
- Одеська область - 320 щеплень;
- Полтавська область - 620 щеплень;
- Рівненська область - 400 щеплень;
- Сумська область - 450 щеплень;
- Тернопільська область - 510 щеплень;
- Харківська область - 310 щеплень;
- Херсонська область - 510 щеплень;
- Хмельницька область - 160 щеплень;
- Чернівецька область - 110 щеплень;
- Чернігівська область - 100 щеплень;
- Черкаська область - 840 щеплень
Щеплення проводилися 172 мобільними бригадами та 156 пунктами щеплення.
Всього з початку кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 121 928 осіб, дві дози - один українець. Станом на 22 березня в лист очікування вакцинації записалися 321 095 осіб.
Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, в країні зробили на більш ніж 8 тисяч щеплень більше.
Нагадаємо, вчора в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.
Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.